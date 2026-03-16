Той е настанен в държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски”
Мъжът, който периодично и безпричинно напада жени и момичета в центъра на София, е задържан от екип на СДВР и настанен за лечение в държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски”.
От столичната полиция заявиха за NOVA, че още след подадения сигнал от потърпевша жена на 8 март патрул е започнала акция по издирването и задържането му.
За редовните нападения ви разказахме днес в "Здравей, България". Жители на столичния квартал „Редута“ разказаха, че са били блъскани, удряни и плюти от един и същ човек, като споделяха негови снимки и описание. „Крещи и напада с нож“, „Подгонва жени и ги замеря с камъни и други опасни предмети“ - гласят част от твърденията в публикации и интернет.
