Хора споделят снимки на опасния мъж в социалните мрежи

Сигнали за агресивен мъж, който напада предимно жени и майки с деца в столичния квартал „Редута“, се разпространиха в социалните мрежи през изминалите дни. Потърпевши разказаха, че са били блъскани, удряни и плюти от един и същ човек, като споделяха негови снимки и описание.„Крещи и напада с нож“, „Подгонва жени и ги замеря с камъни и други опасни предмети“ -  гласят част от твърденията в публикациите. Други пишат, че има съмнение, че става дума за психично болен, но опасен човек. Снимката му е била разлепена в района на бул. „Мадрид“, като в някои от коментарите хората твърдят, че е нападал и в други части на столицата. Впоследствие той е установен, но не е задържан.

Две потърпевши на агресията му, които пожелаха да запазят анонимност, защото се страхуват, разказаха своите истории в ефира на „Здравей, България”.

Една от тях твърди, че забелязала мъжа на улица в квартал „Оборище” малко след Нова година. „Беше видимо агресивен. Предупредих и децата си да стоят далеч от него”, заяви тя.

Но една сутрин през февруари той изскочил пред нея с крясъци и обиди и заплашил, че „ще я изкорми”. „Беше много рано. Отивах на работа и бях замислена. Сипеше заплахи към мен, въпреки че вървях бързо към трамвайната спирка, където имаше хора. Но той вървеше след мен. Трамваят дойде и след като се качих в него, успях да снимам агресивния мъж. Качих снимката му с предупреждение в социалните мрежи и мислех, че това ще бъде достатъчно”, казва жената.

В началото на март 19-годишната ѝ дъщеря имала инцидент с агресивния мъж. Момичето трябвало да излезе заради неотложни ангажименти. На улицата мъжът я пресрещнал с обиди, крясъци и заплахи. „Дъщеря ми успяла да влезе в колата си, но била толкова изплашена, че самокатастрофирала. Вече е добре, но след този случай подадохме жалба в полицията и прокуратурата”, разказа жената.

По думите ѝ от полицията и прокуратурата се свързали със семейството ѝ. „Прокурорът и инспекторката бяха изключително внимателни. Казаха ни, че трябват още сведения за това лице. Необходимо е да бъде установено дали е нападал и други хора", заяви потърпевшата.

След нейния пост в социалните мрежи, и други се свързали с нея. „Става дума основно за жени – възрастни хора, баби с внучета”, обясни жената.

Друга потърпевша била нападната на 6 март по обяд. „Бях в района на спирката на „Боян Магесник”, който не е особено оживен. Бях сама на тротоара. Вървях в посока към „Подуяне“. Тогава срещу мен се зададе въпросният мъж. Движеше се съвсем спокойно, без крясъци и по никакъв начин не предизвика подозрение у мен. Изведнъж много рязко ме нападна и ме изблъска. Почти паднах на тротоара. Много се уплаших. За късмет точно там колите намаляват, защото предстои завой към квартал „Редута”. Шофьор видя случващото се и изсвири с клаксона. Агресивният мъж се уплаши и бързо побягна”, разказа потърпевшата.

Тя не отдала голямо значение на случилото се докато не видяла снимките му разлепени в района. „Тогава разбрах, че това не е единичен случай”, заяви тя.

От СДВР съобщиха за NOVA, че става въпрос за 42-годишен мъж от Търговище. Няма данни той да се води на отчет в психиатрично заведение. Kриминално проявен e. До 2014 г. многократно е бил санкциониран заради различни прояви. След това срещу него има само фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата. Няма данни да е упражнявал физическо насилие, казват от СДВР.

От полицията призовават хората, които го видят или евентуално са потърпевши, веднага да подадат сигнал.

