Днес изтича крайният срок за регистрация на листите за предстоящия вот на 19 април. Голяма част от партиите вече са готови с кандидатите си по места.

Очаква се списъците си днес да представят и от ПП-ДБ. Това, което се знае към момента е, че те са подписани. Неофициално стана ясно, че в тях няма да влезе Явор Божанков, за когото до последно спориха двете формации в коалицията.

На тези избори ще видим много нови личности - юристи, военни, както и известни български спортисти. За първи път след десетилетия на спорове в медиите и задочни конфликти, като водачи на един и същи многомандатен избирателен район - 25 МИР София-град, ще бъдат лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, както и президентът (2017- 2026 г.) Румен Радев. Там за първото място „Продължаваме Промяната – Демократична България“ са се спрели на Бойко Рашков, а ДПС посочват като свой водач на листата Андрей Георгиев. „Възраждане“ ще се явят със своя лидер Костадин Костадинов, "БСП - Обединена левица" - с Атанас Атанасов, а „Има такъв народ“ - със Слави Трифонов.

Тази сутрин, от живо излъчване във Facebook профила на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, стана ясно, че той е провел разговор с кметовете на Бургас Димитър Николов и на Стара Загора Живко Тодоров. Този път двамата няма да бъдат водачи на листи, а като аргумент за това посочват, че местното управление им е приоритет.

„Наблюдавам внимателно и листите на новата коалиция около Радев. Почти половината ги познаваме, работили сме добре с тях. Така че - да видим. Убеден съм, че мобилизирани ще имаме добър резултат и ще гарантираме едно стабилно управление след това”, заяви Борисов.

„Не е редно в момента кметовете да влизат в листи, защото по този начин няма как да обясним на хората защо един кмет ще бъде водач на листа в тази ситуация”, подчерта Живко Тодоров.

В ефира на "Здравей, България" във вторник Иван Шишков от „Прогресивна България” също коментира плановете на неговата формация за предстоящия вот. „Нашата коалиция има много ясни и точни предложения за това как да развиваме държавата. Притеснително е да правим коалиция, когато всички са участвали с всеки и всеки е бил срещу всеки. Затова е изключително важно и ние сме убедени, че можем да имаме 121 депутати”, коментира Шишков.

Междувременно Централната избирателна комисия определи процедурата за теглене на жребий за поредните номера в бюлетината. Той ще се проведе чрез три прозрачни кутии. В едната ще бъдат поставени имената на членовете на комисията, във втората – пликове с имената на регистрираните партии и коалиции, а в третата – пликове с поредни номера от 1 до 24.