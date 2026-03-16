Ден преди крайния срок за регистрация на листите, вече са ясни почти всички основни играчи за предсрочния вот у нас. Днес и „Прогресивна България” , и ГЕРБ-СДС публикуваха водачите на своите листи. Най-голямата лидерска битка ще бъде в 25-и МИР в София, където ще се сблъскат Румен Радев, Бойко Борисов и Костадин Костадинов. В битката за народното доверие ще влязат освен добре познатите политици, така и много нови личности – юристи, лекари, администратори и известни български спортисти.

На тези избори за първи път ще видим директен спор за гражданския вот между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и президента (2017-2026 г.) Румен Радев с формацията „Прогресивна България”. Вече е ясно - двамата ще премерят сили в 25 МИР в София, който през последните години обикновено е оглавяван от лидерите. Вероятно водач там от ПП-ДБ ще бъде Бойко Рашков. ДПС посочва за свой водач там Андрей Георгиев, „Възраждане” – Костадин Костадинов, а от БСП са се спрели на Атанас Атанасов. За „Има такъв народ” отново водач ще бъде Слави Трифонов.

След близо десетилетие в задочни спорове Радев и Борисов ще влязат в директен сблъсък за вота в 25-и МИР . С днешна дата и двамата не са направили актуален коментар, но от години между тях има хвърлена ръкавица.

„Ние непрекъснато сме били в битка и това е битката за освобождаване на България от този порочен управленски модел, който наблюдаваме от години. Знаете всички, че двама човека олицетворяват този кръг. Техните снимки бяха по площадите от протестите миналата година”, коментира на 14 март Румен Радев.

По-рано – на 23 февруари, Борисов също говори за конкуренцията в лицето на досегашния президент. „Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава - пръв в държавата. Като каже „олигархия“ - да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигархия”, каза тогава лидерът на ГЕРБ.

В Пловдив-град в пряк сблъсък ще влязат известни български спортисти от миналото и утвърдени партийни лидери. Водач на листата на „Прогресивна България” ще бъде бившият волейболист Владимир Николов. Той се изправя срещу лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, съпредседателя на ПП-ДБ Асен Василев, а водач за ДПС ще бъде Стефка Костадинова. „Възраждане” ще бъде водени от Ангел Георгиев. На първо място в листата си за Пловдив БСП постави Татяна Дончева.

„Моите амбиции са да помогна на "Прогресивна България" да спечели изборите и след това да се занимавам с това, което разбирам, а именно спорт”, призна бившият ни волейболен национал, оглавил листата на формацията около Румен Радев.

Във Варна сили ще мерят: от „Прогресивна България” - бившият служебен министър на туризма и бивш съветник на Румен Радев – Илин Димитров; водачът на ГЕРБ-СДС – Владислав Горанов, който беше финансов министър и санкциониран по глобалния закон „Магнитски”.

„Модернизацията на Варна и региона с шест университета е нещо, което се дължи на варненци. Те заслужават по-добро управление. Според мен аргументите на американската администрация са неточни. Те са подведени от някои бивши дипломати от страна на американското правителство”, коментира Горанов.

„Избирателите ще имат дилемата дали да изберат олигархичния модел, който концентрира много власт в ръцете на малко хора и изтощава България, или да изберат нашата коалиция. Тя ще върне държавността”, закани се Илин Димитров.

Очаква се водач на листата на ПП-ДБ да бъде заместник-кметът на Варна Павел Павлов. ДПС ще поведе Йордан Цонев, а „Възраждане” - Костадин Костадинов. Листата на БСП ще води д-р Десислав Тасков.

„БСП ще има много значима роля в следващото Народно събрание, включително в това най-накрая България да има устойчиво, компетентно и почтено управление”, увери лидерът на партията Крум Зарков.

Оспорвана битка се очертава и в останалите райони.

В 23-ти МИР в София сили ще мерят зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, като срещу него от формацията на Румен Радев изправят д-р Михаела Доцова. Най-вероятно листите на ПП-ДБ в 23-ти МИР ще оглави Николай Денков. Емилия Кехайова застава начело на листите на ДПС, а „Възраждане” издига Цончо Ганев. БСП залага на настоящия си депутат Габриел Вълков.

В 24-ти МИР един срещу друг застават Делян Добрев от ГЕРБ, Стефан Белчев от "Прогресивна България". По неофициална информация там листите на ПП-ДБ ще поведе съпредседателят на "Да, България" - Ивайло Мирчев. Петър Петров е изборът на "Възраждане" и Рахим Юмерефенди - на ДПС. БСП залага на лидера на партията си Крум Зарков.

Интересен сблъсък се очертава и в Кърджали, където Делян Пеевски повежда листите на ДПС. Срещу него от коалицията на Румен Радев изправят бившия вътрешен министър Иван Демерджиев. Традиционно в родопския град начело на листата на ГЕРБ е Цвета Караянчева. Очаква се ПП-ДБ да заложи на Себахтин Гьокче. От "Възраждане" в Кърджали избират Георги Георгиев.

В Бургас листата на "Прогресивна България" води Румен Радев. Калин Стоянов повежда ДПС в морския град. ГЕРБ-СДС залага на бившия енергиен министър Жечо Станков. Изборът на ПП-ДБ за Бургас най-вероятно ще е Мирослав Иванов. Цончо Ганев е този на "Възраждане", а Крум Зарков повежда листата на социалистите.

В Хасково бившият съветник на Румен Радев и министър на отбраната Димитър Стоянов ще мери сили с Делян Добрев. Предполага се, че по традиция листата на ПП-ДБ в Хасково ще поведе Асен Василев. Мехмед Атаман е водещата фигура за ДПС, а настоящият депутат Георги Георгиев е изборът на "Възраждане".

На тези избори и много спортисти се включват в битката за място в следващия парламент. Плувецът Петър Стойчев повежда листите на "Прогресивна България" в Смолян, олимпийската шампионка Ивет Горанова застава начело в Ловеч. В листите на Радев попада и акробатът Енчо Керязов, който повежда в Ямбол.

На 17 март изтича крайният срок за регистрация на листите.

