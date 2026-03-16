Снимка: AI
-
-
-
-
-
-
Бойко Борисов и Румен Радев влизат в битка за гласовете
По-голямата част от политическите сили вече обявиха основните лица, които ще водят листите им.
В 25-и МИР в София един срещу друг за гласовете на избирателите ще се борят Румен Радев от „Прогресивна България” и Бойко Борисов от ГЕРБ. Бойко Рашков оглавява листата на ПП-ДБ. Лидерите на формацията водят съответно - Асен Василев в Хасково и Пловдив, а Ивайло Мирчев в 24-и МИР.
Стефка Костадинова напуска БОК и влиза в листите на ДПС, Делян Пеевски повежда в Кърджали
Костадин Костадинов от „Възраждане” също повежда листата в 25-и МИР. От ДПС излъчиха Андрей Георгиев за тази листа, като лидерът на формацията Делян Пеевски е водач в Кърждали. БСП поставиха начело в 25-и МИР Атанас Атанасов, като Крум Зарков поведе в 24-и мир. Водач на листата в 25-и МИР от „Има такъв народ листата” е Слави Трифонов.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни