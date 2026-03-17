В електорално отношение самата покупка и продажба на гласове не променя съществено изборния резултат. Купеният вот, обаче, срива доверието в изборния процес и затова трябва да бъде преследван. Това заяви в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS проф. Михаил Константинов, директор на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл”, след проведената спецакция на полицията на територията на Бургас срещу купуването на гласове.

По думите на проф. Константинов при парламентарния вот системата е доста чувствителна, докато при президентските избори почти никой не купува гласове вече.

Експертът по киберсигурност доц. Златогор Минчев коментира, че ако гласуването се извършва дистанционно чрез мобилен телефон, търговията с вота преди избори би могла да се пресече. „Причината да няма електронен вот е липсата на политическа воля в партиите, защото очевидно голяма част от електората не е толкова технологично подготвен”, заяви експертът.

Той коментира още, че с блокчейн технологиите вотът може да стане изцяло анонимен, а изборният процес да се осъществява по-бързо. По думите му ще се трансформира начинът, по който възприемаме нашето лично пространство и начина, по който гласуваме „Сега си мислим, че тайната на вота е гарантирана, като гласуваме в една тъмна стая. За съжаление не е така, защото част от вота е купен и от хората, които гласуват се изискват снимки”, каза доц. Минчев.

Днес изтича срокът за регистрация на листите за вота на 19 април

Според проф. Константинов електронното гласуване звучи много модерно и технологично, но има проблем с тайната на вота. „Когато гласувате дистанционно, възниква проблема с контролирания вот, тъй като няма тайна на вота”, каза той.

„Нарушения има и всички ги виждаме. Те нямат почти никакъв електорален ефект. На последните избори имаше променени 16 мандата заради партия, висяща на ръба на бариерата. Дали ще падне от едната или другата страна, зависи от един глас. В случая тя падна така, че получи десет мандата и размести други шест. Този случай е изключително рядък. В повечето случаи всички тези нарушения нямат фактическо значение”, ​каза още той.

Редактор: Ивета Костадинова