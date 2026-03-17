Специализирана полицейска акция се провежда от ранните часове на деня на територията на Бургас. Операцията е насочена срещу купуването на гласове, битовата престъпност и разпространението на наркотици, съобщиха от полицията за NOVA.

Акцията е започнала около 6:00 ч. в района на Първо районно управление, като са проверени общо осем адреса.

Спецоперация на полицията на Женския пазар в София, има задържани

Задържани са 10-има души. Двама от тях са заподозрени в участие в схеми за купуване на гласове. При претърсванията на техните адреси са открити тетрадки и списъци с имена, срещу които са били записани конкретни парични суми. Намерени са и значителни суми пари в брой. В този етап от разследването от полицията не се ангажират с посочването на конкретна „цена на глас“, въпреки откритите записки.

От полицията посочват, че задържаните са познати на органите на реда и са били обект на разследвания и при предходни избори.

При акцията има и един задържан след разкриване на лаборатория за производство на синтетични наркотици, а друг - за притежание на крадени вещи.

В хода на акцията са образувани и пет преписки, свързани с дрога. Освен това едно лице е обявено за общодържавно издирване.

Полицейските действия продължават, като се очаква допълнителна информация по случая.