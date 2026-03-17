Интензивни промени виждаме при всички партии преди старта на официалната кампания, а преструктурирането на листите се очертава като ключов фактор за изборния резултат. Именно подборът на лицата може да увеличи шансовете на някои формации, особено на фона на появата на нови политически играчи. Това коментираха журналистите Силвия Великова и Еди Папазян в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Ролята на листите

Според Великова партийните листи са отражение на търсенето на представителност. Тя постави въпроса и за тенденцията към включване на спортисти, като подчерта, че по-важното е „да влязат хора, които да правят промени и да знаят какво става“.

В този контекст преференциалният вот ще играе все по-голяма роля. „Той ще направи работата на политиците по-трудна“, отбеляза Великова, като допълни, че това ще принуди кандидатите да бъдат по-активни и да се борят за доверие, а не да разчитат само на позицията си в листата.

Новите играчи

Анализаторите очертаха силно влияние на новите политически субекти върху изборната картина. Според Великова появата на формацията около Румен Радев ще „разбърка всичко“ и ще „стимулира партиите да излязат от летаргията“.

Експертите обърнаха внимание и на движение “Сияние” около бащата на загиналата в катастрофа Сияна - Николай Попов, която макар и слабо отразена в проучванията, има потенциал. „Попов не иска да управлява, а гласът му се чува“, посочи Папазян. В този контекст не е изключена по-голяма фрагментация на парламента. Според журналиста най-вероятно девет партии ще влязат в следващото редовно правителство.

Кампанията и рисковете

Предстоящата кампания няма да бъде спокойна, предупредиха журналистите. „Ще има съмнителни компромати към всички партии“, заяви Папазян, като подчерта, че атаките ще бъдат част от политическата борба.

В същото време слабостите в комуникацията също може да окажат влияние. По думите му пропускът в кампанията на Радев са социалните мрежи, което може да се превърне в проблем при достигането до по-младите избиратели.

Редактор: Ралица Атанасова