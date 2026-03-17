Слагането на спортисти в листите не е случайно. Те са хора, които са подходящи за политиката, защото знаят как се води битка, а и как се губи - това е важно. Но веднага възниква въпросът дали имат базисни познания как функционират политиката, демокрацията, познават ли законите, международните отношения. Това каза политологът Цветанка Андреева в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

По отношение на Стефка Костадинова експертът каза, че нейният случай е друг, тъй като като председател на БОК се е налагало да води политики. „Тя идва от сфера, в кято е натрупала доста опит. Там също има битки. Подготвена е, знае как се отстояват позиции, как се работи в екип”, каза още тя. И допълни: „Докато при другите спортисти – предстои да видим как ще се наложат. Ясно, че проектът на Румен Радев цели да привлече голям брой гласове, чрез популярността на тези спортисти. Но когато отидат в парламента, там се изискват базисни политически умения. Ще видим дали ги притежават”.

Листите за предсрочния вот: Къде се очакват най-големите лидерски битки

Андреева посочи, че в листите на партиите и коалициите няма топ юристи. Също така допълни, че по принцип в тези листи влизат и случайни хора, такива, които не отговарят на критериите за правене на политика. „Качеството на политическия елит, вместо да се повишава, спада. Има глад за лидери. Много екипи се сменят”, допълни още тя.

Андреева каза, че в листите на Румен Радев няма нови лица, въпреки очакванията на обществото. Според нея Радев няма да вземе гласове от ГЕРБ, тъй като двете сили са опоненти.

Политологът е на мнение, че „служебното правителство е проекция на идеята Радев да се събере с ПП-ДБ и да управлява”. По нейни думи това може да се случи и в следващото Народно събрание.

Редактор: Цветина Петрова