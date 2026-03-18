Централната избирателна комисия ще проведе жребия за номерата в бюлетината за гласуване на изборите за народни представители на 19 април. Тегленето ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

►Какво още следва?

Заявленията за гласуване извън страната се подават до 24 март - по образец или по електронен път, а до 4 април се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. Това отново може да се случи писмено по образец или по електронен път.

Изтича срокът за регистрация на листите за парламентарния вот

Предизборната кампания започва в полунощ на 20 март. В изборите на 19 април ще участват 14 партии, 10 коалиции и двама независими кандидати.

Редактор: Ивайла Маринова