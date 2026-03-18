Подгряващата предизборна кампания винаги е по-силна от официалната. Каквото беше – беше. Сега ще се влезе във формата на предизборната агитация, която няма толкова голямо влияние върху избирателите. Това каза пиар експертът доц. Георги Лозанов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той обаче допълни, че по време на кампанията трябва да започне да говори и Румен Радев, който досега предимно мълчи.

Политическият анализатор Георги Харизанов каза, че мълчанието на Радев води до спад в изборния резултат, посочен от социологическите проучвания. Той смята, че от „Прогресивна България” ще говорят срещу всички. По негови думи системните партии ще говорят градивно и обрано, а по-малките ще са още по-остри.

