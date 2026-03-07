-
Иван Иванов за договорите на МРРБ: Финансовата дисциплина във ведомството и в АПИ се спазваха по време на моя мандат
-
Богдан Богданов: Не за пръв път управляващи "се измъкват по терлици" и обвиняват служебното правителство
-
Саид Хусейни: Режимът в Иран няма да падне без действия отвътре
-
БСП утвърди листите си за предсрочните парламентарни избори
-
Назначена е охрана на европрокурора Теодора Георгиева
-
Борислав Гуцанов: Най-важно е прибирането на българите от Близкия изток
Кабинетът "Гюров" ще носи имиджова щета за ПП-ДБ, каза още политологът
Румен Радев няма да бъде твърде активен по време на предизборната кампания, по-скоро ще действа така, както и сега. Явно идеята е той да продължи да се държи президентски – малко отгоре и леко дистанцирано. Защото, ако влезеш на калния партиен терен, това се отразява. Това каза политологът от „Тренд” Димитър Ганев в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
Според него Радев ще използва политическия капитал, който натрупа като опонент на Пеевски и Борисов.
Бойко Борисов: Хората около Радев са децата и внуците на червената олигархия
Ганев цитира последното проучване на „Тренд”, което сочи, че 1/3 от вота ще отиде при Радев.
По негови думи от Радев няма да чуем за евентуални партньорства, защото всяко едно такова би му затворило електорални врати. „Неговата формация опитва да отвори максимално ветрилото”, допълни той.
БСП утвърди листите си за предсрочните парламентарни избори
По отношение на БСП и рокадите там той каза, че партията е изпратила ясно послание по време на конгреса - радикална промяна. Настоящото ръководство дава най-големи шансове за влизане в НС.
Ганев смята, че правителството на Андрей Гюров се свързва най-вече с ПП-ДБ. И заради това имиджова щета, свързана с този кабинет, ще бъде за сметка на коалицията, допълни той.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни