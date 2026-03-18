Астрономическата пролет ще настъпи с по-студено и предимно облачно време, съобщи синоптикът Анастасия Стойчева от Национален институт по метеорология и хидрология в ефира на „Твоят ден“. По думите ѝ до края на март не се очакват трайни слънчеви периоди, а времето ще остане нестабилно.

„На 20 март настъпва астрономическата пролет, но тя ще дойде с облаци и захлаждане от североизток“, обясни Стойчева. Температурите ще се понижават както през деня, така и през нощта, като ще духа умерен, временно силен североизточен вятър.

Валежите ще бъдат слаби и на места - главно в южните и източните райони на страната. В равнините ще превалява дъжд, а в планините - сняг. „Снежната граница ще се понижи до около 900-1000 метра, но не се очаква образуване на значителна покривка“, уточни синоптикът.

С какво време ще посрещнем астрономическата пролет

През почивните дни времето ще остане облачно, а в планините – и мъгливо, особено по високите части. Въпреки снеговалежите, не се очаква усложнена зимна обстановка. „Снегът няма да бъде толкова интензивен, че да създаде сериозни проблеми, но при пътуване през планинските проходи трябва да се внимава, особено при температури около нулата“, предупреди Стойчева.

Тя обърна внимание, че в по-високите части на Родопите е възможно да се натрупат до 5-10 см нов сняг, което налага повишено внимание от страна на шофьорите, особено ако вече са сменили зимните гуми.

През следващата седмица се очаква постепенно повишение на температурите, но облачното време ще се задържи. „Ще има и по-голяма вероятност за валежи, като по-съществени количества се очакват в началото на април“, каза още тя.

Дъжд и сняг за Първа пролет

С напредването на пролетта ще се увеличава и вероятността от гръмотевични бури – характерни за месец април. По-дългосрочните прогнози сочат възможно ново застудяване около средата на месеца.

