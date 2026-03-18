Първите стъпки на кабинета по отношение на честността на вота са окуражаващи, а затова говорят и разкритите схеми за купуване на гласове. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Тя изрази надежда, че всички актуални теми, засягащи българските граждани, ще бъдат част от предизборната кампания. Също така допълни, че се очакват и предложенията и програмите на политическите формации. "Кампанията очевидно няма да бъде изградена на базата на конфликти, а на сблъсък на предложения и идеи", каза още Йотова.

По отношение на влиянието на войната в Близкия изток върху икономиката Йотова смята, че освен помощта от 20 евро за горива, трябва да има цял пакет мерки, свързан с покачващите се цени и борбата със спекулата.

• Президентът коментира и оценката на българските граждани за здравеопазването, предоставена чрез проучване на „Тренд”. Тя посочи, че въпросната оценка е между 3 и 4, което отразява състоянието в сектора.

По време на дискусията, организирана от БЛС, „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“, Йотова каза още, че здравеопазването е тема, която трябва да обединява българите и да бъде национална амбиция.

"Много има какво да бъде направено за статута на лекаря – заплащане, достъп до модерни технологии, възможности за кариерно развитие", посочи още Йотова. "Ако тези условия са налице, няма как да не се справим с нарастващия дефицит на кадрите. Нерешени с години въпроси днес водят до първото място на България в Европа с 35% доплащане на медицинските услуги от страна на пациента", каза още президентът. По думите ѝ това е тема, по която трябва да се вземат спешни да се вземат мерки.

"Профилактиката често пъти е формализъм, а когато тя липсва, най-прекият път са спешните отделения на болниците. Липса или лош достъп до здравеопазване има в малките населени места, липсват и аптеки в някои от тях", посочи още Илияна Йотова.

Редактор: Цветина Петрова