Гражданин твърди, че е подложен на тормоз и целенасочени проверки, след като отказал да подкрепи определена партия
Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в ОДМВР – Кърджали извършват проверка във връзка със сигнал за упражнен натиск от кмет на община към жител на населено място в областта.
По първоначални данни след отказ да работи за определена политическа сила, гражданинът бил подложен на тормоз, психически натиск и целенасочени проверки. Полицаите вече са снели обяснения от едно от лицата, посочени в сигнала.
Предстоят още действия за пълното изясняване на случая и внасяне на материалите в прокуратурата за отношение по компетентност.
