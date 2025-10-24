Арестуваният и отстранен от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу е включен и в разследване за шпионаж и предстои да бъде разпитан, съобщава Главната прокуратура на Истанбул.

По същото разследване е бил задържан и турският журналист Мердан Янардаг, а полицията е извършила обиски в офиса му в редакцията на телевизия ТЕЛЕ1 и в жилището му.

Имамоглу получи 1,8 години затвор заради обида на главния прокурор

Според изявлението на прокуратурата случаят е свързан с по-ранно разследване, в рамките на което бизнесменът Хюсеин Гюн е бил арестуван на 4 юли по подозрения, че е действал от името на чужди държави и е използвал криптирани средства за комуникация за тайна размяна на съобщения.

Властите заявиха, че цифровите доказателства, получени от Гюн, включително криптирани телефони и ръчно написани документи, разкриват снимки на военно оборудване и израелски паспорти, както и контакти с лица, разследвани по-рано по дела за тероризъм. Разследващите са открили и връзки с множество чуждестранни консулски служители и агенти на разузнавателните служби.

Финансово разследване е установило, че Гюн е извършвал значителни вътрешни и международни парични преводи, въпреки че не е имал активна бизнес дейност, и е изтеглил 85 милиона лири (2,02 милиона долара) в брой, без да има регистрирани трансакции, които да оправдаят движението на средствата.

Редактор: Цветина Петкова