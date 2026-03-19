Акциите срещу контролирания вот в страната продължават, като десетки лица са арестувани, а срещу някои са образувани досъдебни производства. Специализирана операция се провежда и тази сутрин в Старозагорско. В студиото на „Твоят ден“ темата обсъдиха бившият председател на Държавната агенция „Електронно управление“ д-р Красимир Симонски и юристът и бивш председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев.

Д-р Симонски подчерта, че проверката на машините за гласуване е добре установена практика още от 2021 г. и методиките за контрол са се подобрили, особено по отношение на терминологията. „На принципна основа обаче няма нищо ново - Изборният кодекс вече ограничи ролята на машините, те функционират като принтери. Аз самият се занимавам с принтери от 40 години и не съм виждал устройство, което да отпечата нещо различно от зададеното“, обясни той.

По думите му проверката на всички машини преди вота е възможна частично. „Ако се проверява само хеш кодът на машините, това не е проблем. Но ако трябва да се провери принтерната част, която е най-слабото звено, това е сериозна задача, както по време, така и по изпълнение“, допълни Симонски. Той посочи, че крайният контрол на резултатите е гарантиран от хеш кода и възможността на избирателя да провери бюлетината, която излиза от машината.

Александър Андреев поясни, че проверката на всички над 9 000 машини едновременно е практически невъзможна. „Методиката предвижда пълна проверка на извадка от машините, която да обхване всички елементи - от кутията до най-малките компоненти. Това може да се извърши в срок от 20 работни дни преди разпределението към секционните избирателни комисии“, каза той. Андреев допълни, че е важно методиката да уточнява причините за дефекти на машините и как те се отстраняват, за да се избегнат недоразумения по време на изборния процес.

Относно надеждността на машините, д-р Симонски подчерта, че проверките по извадка са ефективни, защото резултатите от една проверена и безопасна машина се разпространяват във всички останали. „Машините работят по един и същ начин, а избирателят може да контролира бюлетината, която получава. Това минимизира риска от манипулации“, заяви той.

Андреев добави, че доверието в машините не може да се възвърне само чрез методика. „Машините са надеждни, но ключово е институциите да изпълнят своите задължения по осигуряване на сигурността и да носят отговорност за изпълнението им“, обясни той.

Експертите се обединиха около становището, че машините за гласуване имат предимства, които не трябва да се ограничават, а проверките и контролът са достатъчни, за да се гарантира честният вот.

Редактор: Цветина Петкова