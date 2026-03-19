Продължават обществените реакции по случая с млада жена, починала след поставяне на хиалуронов филър в бюста в град Дупница. До момента официална информация към Централната комисия по професионална етика не е постъпвала, съобщи д-р Мая Аргирова, председател на комисията и началник на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия в УМБАЛСМ „Пирогов“.

„Единствено получаваме сведения от колеги и журналисти, проявяващи интерес към случая“, поясни тя в ефира на „Твоят ден“. Д-р Аргирова уточни, че причината за смъртта е септично усложнение след естетичната интервенция.

Според д-р Аргирова етичната комисия може да се самосезира, но проверката по случая трябва да започне от компетентните контролни органи - Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Те ще установят всички детайли: къде е извършена процедурата, квалификацията на лекаря и дали той е имал право да извършва такава манипулация. „Също така трябва да се прецени дали е противопоказно поставянето на филъра в този момент“, допълни тя.

Относно лекаря, за когото се предполага, че е извършил процедурата, д-р Аргирова сподели, че е постъпил сигнал през 2022 г., но той не съдържал доказателства и жалбата не е предвидена за разглеждане. Тя поясни, че сигнали към комисията често се получават относно отношения между колеги или за неудовлетворителни резултати от естетични процедури, но комисията не е следствен орган.

„Комисията има контролната функция и трябва да следи дейността на всички, извършващи медицински процедури. Това включва както пластични хирурзи, така и дерматолози, които извършват естетични манипулации“, уточни д-р Аргирова. Санкциите се определят според установените нарушения, след проверките на контролния орган.

За пациентите тя отправи ясен апел: „Всеки, който обмисля пластична операция или естетична процедура, трябва да се информира за квалификацията на лекаря. Информацията е достъпна онлайн – на сайтовете на Министерството на здравеопазването и на Българската асоциация по пластична хирургия. Това е изключително важно за безопасността на пациента“.