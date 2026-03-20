Синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология Красимир Стоев представи обобщена прогноза за времето в страната в ефира на „Твоят ден“. „Очаква се студено и предимно облачно време през следващите дни, с редки слаби валежи. В планинските райони над 1300–1500 м снегът ще се задържи, а на ниските места падналият сняг ще се примесва с дъжд“, съобщи той.

През деня температурите ще се движат между 6 и 11 градуса, като сутрешните стойности в по-ниските райони ще бъдат близки до 0 градуса. Най-топло се очаква да бъде в четвъртък – около 16 градуса, с частично разкъсване на облачността и слънчеви периоди.

Изпращаме март с дъждовно време

От 27 март страната ще бъде засегната от нов средиземноморски циклон, който ще донесе валежи в различни части на страната и ще се задържи до началото на април. Въпреки това синоптикът успокоява, че снеготопенето няма да предизвика наводнения, тъй като температурите на по-голяма височина остават отрицателни, а валежите ще са предимно умерени.

След 28-30 март се очаква понижение на температурите и връщане към по-хладно време, особено в планинските и северните райони. В същото време по-ниските части на страната ще усетят стабилизиране на времето и относително по-приятни пролетни условия.

Красимир Стоев препоръчва внимателно наблюдение на динамиката на валежите в планинските райони и в низините, но засега не се очакват критични ситуации с наводнения.

