Над 150 души продължават да живеят в страх, след като входът им е бил запален за трети път. За предишните две посегателства ви разказахме преди повече от месец в предаването „Здравей, България”. След това обаче има още един палеж. Извършителите остават неизвестни.

Съкооператорите разказаха, че на 19 март около 02:00 ч. през нощта двама маскирани оставят гума, поливат я с бензин и я палят. След това бягат. Един час по-късно минава мъж от блока и вижда пожара. Обажда се на 112. На място пристигат и полицаи.

Хората разказват, че са прегледали записите, които имат, и са ги предали на органите на реда. Все още обаче не е ясно кои са извършителите.

„Живеем в постоянен страх. Не знаем кога отново ще се случи. Повечето посегателства се извършват през нощта. Ако е по-сериозно, няма как да разберем и да се евакуираме”, казват хора от блока.

От СДВР заявяват, че са се заели със случая сериозно. Изискани са и записи от камери на бензиностанции, за да се види и кой е наливал запалителна течност в бутилки.

