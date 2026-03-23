Бившият френски министър-председател Лионел Жоспен – социалист, който беше начело на правителството от 1997 до 2002 г., почина на 88-годишна възраст. Това съобщиха близките му в неделя. Той беше споделил, че през януари е претърпял сериозна операция, без да дава подробности.

Почина емблематичният френски политик Жан-Мари Льо Пен

Лионел Жоспен е роден на 12 юли 1937 г. в Мьодон. Той е една от водещите фигури на френската левица и дългогодишен член на Социалистическата партия. Завършва престижните учебни заведения Национално училище за администрация, което подготвя висши държавни кадри. Политическата му кариера започва през 70-те години, когато става близък съратник на президента Франсоа Митеран.

През годините Жоспен заема редица ключови постове, включително министър на образованието (1988–1992), преди да стане министър-председател на Франция в периода 1997–2002 г. по време на т.нар. „съжителство“ с Ширак. Като премиер той провежда социално-икономически реформи, сред които въвеждането на 35-часова работна седмица, намаляване на безработицата и засилване на социалните политики.

Франция има нов премиер

През 2002 г. Жоспен се кандидатира за президент, но изненадващо отпада още на първия тур, изпреварен от крайнодесния лидер Жан-Мари Льо Пен. След този неуспех се оттегля временно от активната политика, но остава важна фигура в обществения живот на Франция и символ на умерената социалдемокрация.

