Почина дългогодишният треньор в националния отбор по художествена гимнастика Райна Афионлиева. Това съобщиха от Българската федерация във Facebook.

Дългогодишен треньор в националния отбор и един от доайените на кюстендилската школа по художествена гимнастика, тя посвещава живота си на изграждането на поколения шампионки и на утвърждаването на българската школа като световен еталон.

Като личен треньор Райна Афионлиева стои зад успехите на едни от най-ярките имена в историята на българската художествена гимнастика - Красимира Василева и Мая Георгиева, европейски шампионки от Мадрид 1978 и световни вицешампионки от Базел 1977, както и на Цветомира Филипова и Илиана Илиева - абсолютни световни шампионки от Страсбург 1983. В националния отбор работи и с Анелия Раленкова, оставяйки трайна следа в нейното развитие. Личен треньор и на президента на БФХГ Илиана Раева.

През 1977 година е удостоена със званието „заслужил треньор“ - признание за нейния изключителен принос към спорта. През 1984 година подготвя ансамбловото съчетание на Австрия, доказвайки своя авторитет и извън пределите на България.

"Българската федерация по художествена гимнастика изказва своите най-искрени съболезнования към семейството, близките и всички, които имаха честта да я познават и работят с нея. Загубата е огромна, но делото ѝ ще живее в поколенията.", написаха от федерацията.

Поклон!

