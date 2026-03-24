Жители на столичния квартал „Филиповци” излязоха на протест срещу незаконни постройки, които, по техни думи, вече приличат на цял жилищен комплекс. Те твърдят, че от години районната администрация си затваря очите.

Преди четири месеца жена, активист срещу постройките, каза пред NOVA, че е получава заплахи за живота си, а двата ѝ автомобила били запалени. Все още обаче не е ясно кой е извършителят, а по случая се води разследване.

Подпалени коли и заплахи за живота: Тормоз над жена от „Филиповци“, бореща се срещу незаконни постройки

„Проблемите ни остават нерешени. Реакция след запалените ми автомобили на 10 декември миналата година все още няма. Отидох в 9 РПУ- София, дадох показания, но след това никой не ме потърси, не ме попита дали заплахите продължават. А те не спират”, разказа Силвия Йорданова.

Кметът на „Люлин” отказа коментар, но изпрати пред камерата ни своя заместник – Георги Гочев. „Гражданите са абсолютно прави в своите искания. Над 30 години е оставено безстопанствено да се презастроява, а нещата излизат извън контрол. Район „Люлин” сам по себе си обаче не може да реши проблема. На 16 март издадохме заповед за премахването на стопанските постройки. Постоянно прииждат нови и нови хора, които си изграждат къщи до другите незаконно. Тук трябва да работим заедно с полицията и Столичната община. Всеки месец сигнализираме, но все още реакция няма”, посочи той.

