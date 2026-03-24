КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир
Той обясни мотивите на МС до Конституционния съд
Конституционният съд образува дело по искане на правителството. То е за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 13 март 2026 г., което задължава Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на България като държава основателка към Устава на Съвета за мир. Темата коментира преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той каза, че мотивите на Министерския съвет са базирани на решение по дело, в което пише, че независимостта на изпълнителната власт е в същата степен еднаква с тази на законодателната. Така НС не може да блокира със свои решения самостоятелните преценки на Министерския съвет, допълни преподавателят.
Орманджиев каза още, че в Закона за международните договори на България е разписана процедурата по изготвяне и последстващите действия до момента на ратификация на даден договор. Това също е посочено в мотивите на кабинета.
Редактор: Цветина Петрова
