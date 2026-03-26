Служебният министър-председател Андрей Гюров заяви, че правителството работи по изготвянето на координирани мерки за справяне с кризата, като анализира предложенията на различните сектори. Това стана ясно от пост на страницата на Министерски съвет във Facebook след среща с представители на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

По думите му в момента ресорните министерства разглеждат постъпилите предложения, а Министерство на финансите изготвя необходимите финансови разчети. Целта е да бъде постигнат общ подход с ясно насочени мерки в отговор на икономическата ситуация.

"Предложихме да се субсидира публичния транспорт, за да не се вдига цената и не се засяга българския потребител. Пакетът ще е много по-широк от предвиденото", каза пред медии Любослав Костов от КНСБ.

Премиерът е коментирал пред синдикатите и създаване на щаб за работа с участието на КЗК, НАП и Агенция "Митници".

От КТ "Подкрепа" са предложили създаването на фонд „Кризи", който да отговаря на нуждите при възникване на всякакви кризи от порядъка на военни конфликти и COVID-19.

Гюров подчерта значението на удължителния бюджет като основен инструмент за управление на кризата, както и нуждата от широко обсъждане с различните браншове. „Всички сме в една лодка в кризата, мерките трябва да са достатъчно добре обсъдени“, смята той.

Министър-председателят акцентира и върху усилията на кабинета за осигуряване на по-голяма предвидимост и превантивни действия в условията на нестабилна икономическа среда.

Такава вече проведоха работодателите и големите търговски вериги, както и банковият сектор. Пакетът ще се състои от секторни мерки, чиято цел е да спрат повишаването на цените по веригата, преди стоките да стигнат до крайните потребители.

Вчера служебният кабинет активира и мярката за компенсации за високите цени на горивата. Тя е насочена към най-нуждаещите се в страната и е в размер на 20 евро.