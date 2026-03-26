Жълт код за значителни валежи в петък, 27 март. Предупреждението е в сила за областите Монтана, Враца, София-град, София-област, Ловеч, Кюстендил, Благоевград, Плевен и части от Пловдив, Стара Загора, Габрово, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

През нощта облачността над страната ще се увеличи. Сутринта в Западна България ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат почти цялата страна. По високите части на планините ще вали сняг.

Предстои рязък обрат във времето с валежи от дъжд и сняг

На много места валежите ще бъдат придружени с гръмотевици и главно в Западна България и планинските райони значителни по количество. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София - около 6°. Максималните в повечето места - между 11° и 16°, за София - около 12°.

В планините ще бъде облачно. Валежи от сняг ще има в местата над 1400 метра надморска височина, а в по-ниските части ще вали дъжд. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще преобладава облачно време. След обяд дъжд ще вали по Южното Черноморие, а вечерта и по Северното. Максималните температури ще бъдат около 9°. Атмосферното налягане ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК .

Редактор: Цветина Петкова