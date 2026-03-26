Преписката по сигнала на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, че ѝ е оказван натиск, е изискана от Софийската градска прокуратура. Това заяви в студиото на „Здравей, България“ служебният вътрешен министър Емил Дечев. В сигнала се твърди, че Георгиева е била заплашвана заради разследването около газовото хранилище в Чирен. Тя беше отстранена като европрокурор, след като в публичното пространство изтекоха записи, на които се вижда, че разговаря с Петьо Петров – Еврото.

Сигналът на Теодора Георгиева, в който се твърди, че е била заплашвана, беше подаден в правосъдното министерство в началото на месеца. На 8 март тя го коментира за първи път в ефира на NOVA и обяви, че се чувства застрашена от важни фактори в държавата. „Аз получих закана, че ще бъда размазана през медиите“, каза тогава тя.

Днес темата коментира вътрешният министър . „Започната беше работа в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. В един момент Софийска градска прокуратура, ръководена от госпожа Русинова, иззе преписката от главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, посочи Емил Дечев.

По думите му, освен че преписката е била иззета, всички оперативни служители в ГДБОП, които са работили над нея, са били призовани като свидетели и били разпитани.

Припомняме, че през 2020 г. анонимно беше разпространено видео от ресторанта „Осемте джуджета“, което показва среща между Теодора Георгиева и Петьо Петров – Еврото. „Емилия Русинова имаше среща с него, а аз само присъствах. Целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация, в която този запис да бъде направен“, отчете Георгиева в „На фокус”.

Емилия Русинова отказа коментар за NOVA. Не получихме и официален отговор от нейния офис дали и защо преписката по сигнала е била иззета. В крайна сметка от градската прокуратура заявиха за NOVA, че няма какво да кажат по темата. Дечев коментира и друг проблем – възможно ли е полиция да блокира достъпа до офиса на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, ако той е нелегитимен. „Това за мен е една изключително крайна мярка, която може да хвърли страната буквално в хаос и война”, смята той.

Припомняме, че според правосъдния и вътрешния министър, както и според решения на Върховния касационен съд, мандатът на Борислав Сарафов изтече през юли миналата година.

Редактор: Дарина Методиева