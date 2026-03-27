Задържаха мъж за кражба на суми от десетки потърпевши в размер на над 400 хиляди евро с обещания за мними инвестиции в криптовалута.

Задържаният е на 48 години, а обвинението е за серия финансови измами. Сред пострадалите има и хора, загубили значителни суми, включително десетки хиляди долара, съобщиха от прокуратурата в Пловдив. 280 000 долара е най-голямата загубена сума от един потърпевш от схемата. Произходът на парите му е печалба от лoтария. Схемата е действала от 2022 година.

Разследването е на „Икономическа полиция”. „Задържаният е действал чрез презентации в малцинствени групи. Той се е представял за финансов консултант. Омайвал е хора с по-слаби технически познания и бедна обща култура. Обещавал е изключително висока доходност на фона на направената инвестиция и печалби, илюстрирани чрез софтуерен продукт към платформа, на която инвеститорите са следили нереална възвръщаемост. Влагали са се пари в криптовалута на тази платформа, управлявана от изкуствен интелект”, разкриха от прокуратурата.

Зам. районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов посочи, че вложенията първоначално са преминавали през борса за криптовалута, но впоследствие са пренасочвани към измамната платформа, където средствата са били преобразувани във вътрешни токени, които не са имали реална стойност и обезпечение. „Веднъж постъпили там, парите са били контролирани само от създателите на платформата. На някои от потърпевшите в началото са изплащани обратно суми, за да се спечели доверието им и да се мотивират да инвестират по-големи суми. Били са увещавани, че процентът на възвръщаемост ще се увеличава, а първоначалната инвестиция била 5000 долара. Хората са теглили малки суми, а след това са инвестирали от 20 000 до 50 000 долара. Обещавани са печалби от 15-20% месечно, което няма как да бъде обезпечено”, съобщиха от държавното обвинение.

Вътрешни одити и мнимо заседание в Украйна са били сред оправданията суми да не бъдат изплащани. Жертвите са били увещавани да не сигнализират в полицията, за да не загубят парите си. Обвиняемият е изработил свое портфолио с визитни картички и специфично облекло.

Платформата е регистрирана в Англия, но на по-високи нива с нея са ангажирани хора с руски или украински произход. Задържаният твърди, че е бил измамен от своите партньори. Същевременно е установено, че е закупил луксозен автомобил, както и недвижим имот. Продължава проверката на множество преводи на средства.

Според полицейските проверки от 2013 година той не е имал сключен договор за работа в България, а за последно е работил в Германия като шофьор на тир. С презентациите за мними инвестиции започва във Франция, но няма предишни криминални регистрации.

Задържаният е привлечен към наказателна отговорност за измама в големи размери, за това деяние се предвижда наказание от 1 до 8 години затвор.