Служебният премиер Андрей Гюров отбеляза, че днес се навършват 22 години от присъединяването на България към НАТО. Той го определи като един от най-значимите избори в съвременната история на страната в публикация във Facebook.

По думите му в условията на нарастващи глобални предизвикателства и несигурност, членството в Алианса остава най-сериозната гаранция за националната сигурност и независимост на страната.

Той подчерта, че значението на съюзническата подкрепа днес е по-ясно от всякога. Според него като част от най-успешния отбранителен съюз България не е сама, а е надежден партньор, който споделя ценностите на свободата и демокрацията.

