Рязкото поскъпване на природния газ и торовете заради конфликта в Близкия изток поставя оранжерийното производство у нас под сериозен натиск. Това заяви в ефира на „Твоят ден“ председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на оранжерийната продукция Марин Генуров.

По думите му секторът е сред най-засегнатите, тъй като отопляемите оранжерии вече са започнали производството си и посрещат увеличените разходи в разгара на сезона. „За разлика от другите сектори, които тепърва ще залагат продукцията си, ние вече отдавна сме започнали. Посрещнахме този натиск директно на терен“, посочи Генуров.

Той обясни, че най-често оранжериите в България се отопляват с природен газ и пелети. Макар да има и алтернативи като термопомпи и геотермална енергия, те все още се използват ограничено.

Според него именно скокът в цената на газа се отразява най-силно върху производствените разходи. Генуров даде пример, че средно голяма оранжерия от около 30 декара изразходва между 5000 и 9000 евро за природен газ за едно денонощие. „При почти двойно увеличение на цената на газа можете да си представите за какъв натиск става дума“, заяви той.

По думите му в момента борсовата цена на природния газ е нараснала с близо 100%, а цената на уреята - основна суровина за азотните торове, е достигнала 690 евро на тон. Това е най-високото ниво от октомври 2022 г. насам и увеличение с близо 70% от началото на конфликта в Близкия изток.

Освен торовете и отоплението, по-скъпи стават и всички останали разходи в сектора - опаковките, транспортът и доставката на консумативи. „Повишават се цените на всички консумативи, които са зависими от природния газ. Увеличават се и разходите за транспорт още преди те да стигнат до самия фермер“, обясни Генуров.

От бранша вече са поискали помощ от държавата. Миналата седмица представители на земеделски организации са провели среща с премиера, на която са настояли за целева подкрепа.

Оранжерийните производители искат държавата да поеме част от увеличените разходи за отопление и част от разходите за торове. „Това са двете мерки, които биха помогнали най-бързо на производителите“, подчерта председателят на асоциацията.

Въпреки натиска върху сектора, Генуров не очаква рязко поскъпване на българската оранжерийна продукция в навечерието на Великден. Според него с увеличаването на предлагането на български краставици и домати цените постепенно ще се нормализират.

Редактор: Цветина Петкова