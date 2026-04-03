Прокуратурата работи по всички версии за случая с детето, увиснало от осмия етаж на блок в Ямбол. Проверява се и дали то не е било умишлено оставено на терасата от родителите си.

"Дали е родителска небрежност, или умишлено поведение - е много трудно в началото на разследването да се правят подобни прогнози. Аз самата не бих посмяла да коментирам, преди да са налице каквито и да било изводи от разследващите. Но мога да кажа, че тук говорим за ситуация, в която имаме дете, оставено без надзор. Оказва се, че има и второ дете. И двете деца са били изложени на сериозен риск, тъй като са оставени сами. Това е нещо, което нашият закон забранява по отношение на деца до 12-годишна възраст. Законът за закрила на детето ясно посочва това". Това обясни в "Обедния информационен блок" по NOVA NEWS адвокатът по семейно право Йорданка Бекирска, коментирайки казуса, който развълнува през последните дни обществото ни.

Тя беше категорична. че никой родител не би следвало дори да си помисли да остави детето си без надзор и без дължимата грижа, когато то е в толкова ранна възраст. "Как детето е стигнало до балкона и дали е било оставено там - не знам дали ще може да бъде установено, освен ако няма ясни доказателства", подчерта адвокатът.

На въпрос ако се докаже родителска небрежност и се стигне до съдебно производство, какво би било наказанието, Бекирска обясни: "Доколкото разбрах, майката е била при бащата, когато децата били сами. Това означава, че и двамата били наясно, че малките са сами, което е изключително смущаващо. В тази ситуация отговорността ще се преценява индивидуално, но не е без значение фактът, че бащата не е предприел действия, когато разбрал, че децата са сами".

Независимо дали чрез действие, или бездействие, всеки родител е длъжен да полага дължимата грижа, припомни юристът. "Ако поведението му доведе до излагане на риск за детето, това е основание за разследване и представлява състав на престъпление по Наказателния кодекс. Това е инкриминирано поведение и не може да бъде толерирано. Според мен и двамата родители носят отговорност", изрази мнение Бекирска.

Тя изтъкна, че социалните служби вече са предприели действия - децата са изведени от дома, което е мярка при риск. Въпросът е дали родителите ще могат да ги върнат при себе си. Тук се правят различни оценки - едни в наказателното производство, други при социалното проучване за евентуална реинтеграция.

