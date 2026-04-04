Продължава разказа с организаторите на трафик на хора, които дават подробности как функционира един канал, кои участват в схемите и срещу какви суми
Изненадващо зад решетките и години след една от най-смазващите от задушаване трагедии с мигранти – научихме удивителни подробности как се създава и как функционира един канал за трафик на хора, кои участват в схемите и срещу колко.
Трафикантите превръщат животите им в пари, често това не минава без договорки с полицията, за които признават. Случаите са различни, жертвите – много. Механизмът е един и същ. Продължаваме с разглобяването на механизма и сглобяването на обстоятелствата около камиона-ковчег, в който загинаха 71 мъже, жени и деца.
Признанията на един от най-опитните организатори на трафик на хора - Методи Георгиев и на един от шофьорите - Венцислав Тодоров. И двамата излежават доживотни присъди за смъртта на загиналите на магистрала в Австрия.
