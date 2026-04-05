Баща на две деца се нуждае от подкрепа в борбата си с онкологично заболяване. Тодор Главанаков и съпругата му в момента са в Турция, където той преминава нов курс химиотерапия. Лечението изисква значителни средства, с които семейството вече не може да се справи.

Битката на Тодор с рака започва преди три години. През по-голямата част от времето той и съпругата му прекарват месеци извън дома, в търсене на лечение, докато децата остават при баба и дядо. „Половинката ми не ме оставя нито за секунда в тези трудни години. Децата са с баба и дядо, но не спират да ни търсят и да ни мотивират“, разказа Тодор.

Съпругата му Мая споделя, че състоянието му е нестабилно. „Един ден е много добре, на следващия – тотален срив. Той има нужда от постоянни грижи, на легло е. Напуснах работа, за да бъда с него“, каза тя.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ: 4-годишната Марина има нужда от 90 000 евро, за да пребори рака

Заболяването – плоскоклетъчен карцином – преминава през различни етапи на лечение през годините. След първоначално откриване на бучка и множество изследвания, лекарите не успяват да установят първичния източник на рака, което затруднява терапията.

Тодор преминава имунотерапия, която временно дава добър резултат, но след около шест месеца ефектът отслабва и заболяването се връща. Впоследствие следват множество болнични прегледи и откази за оперативно лечение поради неясния първоизточник.

Новият курс химиотерапия в Турция е поредният опит за овладяване на болестта, но той изисква сериозни финансови средства. Семейството вече е вложило значителни суми, включително от продажба на имущество, и е разчитало и на дарителска помощ. „Работя на високи обороти и никога не съм отказвал помощ на приятели, а сега те ми се отблагодаряват. Вложили сме над половин милион евро – лични средства и дарения“, сподели Тодор.

Зов за помощ: Малката Селин има нужда от иновативно лечение, за да проходи

Семейството се надява на нова вълна подкрепа, за да продължи лечението и битката за живот.

Ако искате да помогнете на Тодор да се справи с болестта и да се върне при децата си, може да го направите така:

Линк към дарителската кампания на Павел Андреев: https://pavelandreev.org/bg/campaign/nadezhda-za-todor

Дарителска сметка (евро):

IBAN: BG15UBBS80021469921110

IBAN: BG88UBBS81554025130919 ООБ

Титуляр: Тодор Главанаков

Може да помогнете и чрез Revolut: +359 88 8001106