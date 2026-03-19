„Селин е едно малко момиче на 6 години, което се роди 750 грама. Недоносено малко момиче, което още от първата си глътка въздух започна своята най-голяма битка - да бъде на този свят и да бъде човек като всички останали”. С тези думи започва разговорът ни с Деян и Ангелина - родителите на Селин.

През всичките тези шест години не са търсили помощ чрез кампании - нито в медиите, нито в интернет. Всеки разход по лечението на дъщеря си са поемали сами. Отишли са дори в чужбина, за да работят и изкарват повече пари, които да дадат отново на болниците и да спасят детето си. Всичко досега са направили сами. До днес, когато казват, че имат нужда от подкрепа.

Селин разви хидроцефалия - събира се течност в мозъка ѝ, което налага поставянето на „шънт”, за да може да функционира нормално. Обиколихме редица болници и минаха хиляди дни на надежди и страх. Появи се и ретинопатия – тежко заболяване на очите, което може да се влоши до загуба на зрение. В крайна сметка лекарите обобщиха състоянието на детето ни с трите думи „детска церебрална парализа”, разказва казва бащата на момичето.

Последвали четири операции в Русия и Турция с една цел – да бъде спасено зрението на момичето. След дълго търсене на спасение за детето си, Деян и Ангелина откриват надежда в иновативна терапия, която може значително да подобри състоянието на Селин. Лечението е предложено от лекари в Мексико, но сумата е непосилна за родителите - 37 000 щатски долара, които трябва да бъдат събрани до месец май.

„Досега бяхме сами. Не сме търсили и лев от други хора. Но днес надеждата за здравето на детето ни струва непосилно много за нас. Ние не искаме много. Искаме най-простите неща за детето си – да проходи, да играе с други деца и да бъде самостоятелна. Ще сме благодарни на всяка подкрепа”, казва майката.

Лекарите от болницата в Монтерей планират серия от специализирани процедури, които да научат мускулите на Селин да работят сами. В готовност са да помогнат на младите родители, но преди това те имат нужда от помощта на всеки познат и непознат човек, който би могъл да помогне.

