4-годишната Марина се бори с агресивен сарком. Семейството ѝ се нуждае от 90 хиляди евро, за да направи трансплантация на стволови клетки, която ще ѝ помогне да оцелее.

Тя е още мъничка, но вече се бори в една от най-тежките битки - тези срещу рака. Войната ѝ обаче все още не е спечелена и се нуждае от нашата помощ. Всичко започва през март миналата година, когато детето е оперирано.

"Докторите решиха да не прилагат лечение заради високата токсичност, тъй като детето е малко и може да се излекува само с операция", обясни майка ѝ Боряна.

Само 3 месеца по-късно туморът се поява отново, а разсейките атакуват цялото ѝ тяло. Тогава лекарите казват детето да се прибере вкъщи и да не се лекува повече.

Родителите ѝ обаче решават да се борят. Търсят други мнения и през август заминават за Турция, където започнат химио и имунотерапии. Лечението ѝ влияе добре, но се налага трансплантация на стволови клетки. Това обаче ще струва над 90 хиляди евро.

Без тази трансплантация детето няма никакъв шанс да оцелее. Парите ще трябва да се съберат през следващите седмици.

Можете да помогнете на Марина като дарите в нейната кампания.

Редактор: Цветина Петкова