Захлаждане, повече облаци и валежи ни очакват в дните преди Великден, стана ясно от прогнозата на климатолога Симеон Матев. По думите му днешното топло време е временно, като още от утре в страната ще започне нахлуване на студен въздух от север.

Температурите ще се понижат с около 6-7 градуса, като най-осезаемо захлаждането ще бъде в Североизточна България и по Черноморието. В средата на седмицата тенденцията ще се задълбочи, а към петък и събота дневните температури на места трудно ще надхвърлят 10 градуса, а нощните ще се доближават до нулата.

Прогноза за времето (06.04.2026 - сутрешна)

Очакват се и валежи, като по-значителни количества ще има в Южна България. Въпреки че няма да са интензивни, в нощните и сутрешните часове на места в Предбалкана, Лудогорието и западните полета е възможно дъждът да преминава в сняг.

Според Матев не е изключено около Великден на отделни места в страната да превали сняг, включително и в по-ниски райони като Софийско, макар и без образуване на трайна снежна покривка. В планините обаче ще има съществени снеговалежи.

Климатологът допълни, че времето остава динамично и са възможни промени, като не се изключват и слънчеви периоди около празниците. Междувременно на връх Ботев вече е отчетен нов рекорд за снежна покривка - 340 см.

