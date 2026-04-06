„Компаниите в автомобилния транспорт ще могат да отсрочат лизинговите си задължения до края на 2026 г.”, предвижда една от новите програми на Българската агенция за експортно застраховане. Мярката е разработена като част от действията на правителството в подкрепа на бизнеса и за подобряване на ликвидността в транспортния сектор.

Програмата осигурява гаранционни механизми, които ще позволят разсрочване или отлагане на лизинговите вноски. До края на 2026 г. лизингополучателите ще заплащат единствено лихви, а неплатените суми по главницата ще се разсрочат от началото на 2027 г. в рамките на остатъчния погасителен план. По този начин разходите по лизингите ще бъдат намалени до около 5-10% от дължимите вноски. За да ползват мярката, фирмите трябва да заявят желание пред своите лизингодатели, а процесът по гарантиране протича между лизинговото дружество и БАЕЗ.

БАЕЗ въвежда и допълнителни мерки, насочени към улесняване на достъпа до банкови кредити за малките и средните предприятия. Чрез издаване на застраховки се гарантира голяма част от оборотното финансиране, като се намалява с 50% необходимостта от собствено обезпечение. В резултат предприятията могат да получат финансиране, при което обезпечението е сведено до около 15% от размера на кредита вместо стандартните 30%. Осигурените средства могат да се използват за покупка на горива, изплащане на заплати и други оперативни разходи.

⇒ Подкрепа за експортната дейност и авиопревозвачите

Разработена е и специална програма за застраховане на оборотни кредити в подкрепа на експортната дейност. Тя е насочена към транспортни фирми и авиопревозвачи, които имат договори с чуждестранни контрагенти. Чрез застраховане от БАЕЗ се улеснява достъпът до средства за обслужване на задълженията и запазване на оперативната дейност в условията на повишени цени на горивата.

Мерките на Министерството на икономиката и индустрията чрез БАЕЗ имат за цел да осигурят ликвидност за компаниите и да подпомогнат запазването на заетостта в сектора. Основните рискове по обслужването на кредитите ще бъдат гарантирани от държавното застрахователно дружество.

Редактор: Мария Барабашка