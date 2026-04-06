Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов изпрати писмо до Европейската комисия, с което предлага да бъде увеличен общият размер на държавната помощ за транспортния бранш от 25 564 594,06 евро на 50 млн. евро. Във вторник в Министерството на транспорта и съобщенията ще се проведе втора среща с представители на браншовите организации в товарния и автобусния транспорт, на която ще бъде обсъден пакет от мерки за подкрепа заради ръста в цените на горивата.

Схемата за държавна помощ, разработена от МРРБ, е под наслов „Помощ в подкрепа на разходи за поддържане на конкурентоспособността на тежкотоварния автомобилен транспорт в Република България”. Неин администратор е Агенция „Пътна инфраструктура”. Като причина за мярката се посочва започналата на 28 февруари тази година геополитическа нестабилност в Близкия изток, довела до рязко повишаване на цените на енергийните суровини и особено на дизела. Целта е да се преодолее недостигът на ликвидност, пред който са изправени предприятията, пряко или косвено засегнати от сериозните смущения в икономиката.

На срещата в МТС ще присъстват и представители на министерствата на финансите, на икономиката и индустрията и на регионалното развитие и благоустройството. По инициатива на служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов се очаква правителството да отпусне допълнителна субсидия за автобусни линии, които към момента са извън обхвата на подпомагането по Закона за автомобилните превози. Предвижда се и увеличение на средствата за компенсиране на ученическия транспорт.

Освен предлаганото двойно увеличение на държавната помощ за тежкотоварния сектор, пакетът мерки включва отлагане с няколко месеца на повишаването на екокомпонента в тол таксите за превозни средства над 3,5 тона и автобусите. В напреднала фаза на обсъждане е въвеждането на гаранционни механизми за разсрочване на лизинговите вноски на превозвачите.

МТС разработва и спешни мерки за намаляване на административната тежест и съкращаване на сроковете за услугите на ИА „Автомобилна администрация”, което ще улесни работата на транспортните фирми и ще доведе до допълнителни икономии.

Редактор: Мария Барабашка