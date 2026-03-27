В техническите изисквания на обществената поръчка за мантинели нещата са опорочени. Причината - да бъдат елиминирани всички участници и да остане само един изпълнител. Спрях тази поръчка, а докладът вече е предаден на служебния вътрешен министър Емил Дечев. Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройство Николай Найденов в студиото на „Здравей, България”.

Той посочи, че всички плащания, които извършва Агенция "Пътна инфраструктура", са на база договорите за ремонт и поддръжка на пътищата. Те са вече подписани и трябва да бъдат изпълнявани. Повечето от тях са подписвани в края на 2024 г. и пролетта на 2025 г., допълни Найденов.

„Служебното правителство спря плащанията в АПИ, защото трябваше да проверим договорите и какво е финансовото състояние на Агенцията. Тази проверка приключи и от вчера издадох заповед за продължаване на плащанията”, каза още той.

Николов разясни ситуацията за средствата, които се отпускат за ремонт на пътищата - държавата дава пари за 33 участъка в страната. За 4 години сумата е 2,262 милиона лева, като тези пари са възложени. „Като е възложена повече работа, доброто управление изискваше още миналата година, щом се вижда, че свършват парите, да не се подписват анекси за още 1 милиард отгоре, за да си осигурят същите фирми финансиране, а да бъде пусната обществена поръчка. Това сега ние ще направим. Анексите не могат да бъда спрени, докато няма нови обществени поръчки и договори”, обясни служебният министър.

По негови думи към момента могат да бъдат опуснати следните пари: „за март – 34 милиона, за април – 80 милиона, за май – 17 милиона”. А ограниченията идват от удължителния бюджет.

Найденов обясни още, че 42% от парите за ремонти са похарчени за т.нар. превантивни ремонти – полагане на 4 см нов асфалт, без да се работи по конструкцията на пътя и др. „По този начин се заобикаля един основен ремонт”, допълни той. Служебният министър каза, че такъв тип дейности са за сметка на качеството и допълни: „Дадена фирма е подписала 4-годишен договор, за да изпълнява текущ ремонт и поддръжка. Изведнъж с тези средства, без проект за основен ремонт, започват да правят точно такъв. Това се случва без конкурс. Такива участъци има много”. Основният ремонт има 10 години гаранция, подчетра още той. Служебният министър заключи, че такъв е случая с участък по АМ „Тракия” миналата година, т.е. те са ремонтирани по-скъпо, защото няма състезателен момент при работата на фирмата, а и гаранцията е по-малко от 10 години.

Найденов каза, че служебното правителство ще намали превантивните ремонти и ще ги контролира.

По казуса с „Джиро д’Италия” и как ремонтът на пътя от 10 милиона евро стават 55 милиона, Найденов каза, че едни и същи служители са определили тази цена по субективна прецента "под благородната сянка на това всички да видят какви хубави пътища имаме". По този случай се прави поредна проверка и трети оглед, за да бъде сведен разходът до отпуснатите първоначално 10 милиона. "Няма да похарча 40 милиона за едно състезание. Има други проблеми по пътищата", заяви още Найденов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова