Двете деца от Ямбол, които бяха оставени без надзор от родителите си и с това се създаде риск за живота им, ще бъдат настанени в едно приемно семейство на 14 април. Това решиха експертите, включени в Координационния механизъм за взаимодействие между институциите за работа с деца в риск, съобщава Министерството на труда и социалната политика.

До решението се стигна, след като не бяха установени близки и роднини, които могат да се грижат за братчето и сестричето и да им осигурят подходящи за възрастта им условия.

Преди няколко дни децата бяха настанени в две отделни приемни семейства като временна кризисна мярка, за да се гарантира незабавно тяхната безопасност. Тя беше предприета, след като в публичното пространство беше публикувано видео, на което се вижда, че по-голямото дете е излязло от външната страна на терасата на жилището им на 8-ия етаж.

Тогава министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов обясни, че социалните работници продължават работа по случая, за да може двете деца да бъдат събрани заедно с цел да се съхрани емоционалната връзка между тях и да се гарантира в най-голяма степен техният интерес.

Паралелно с това Агенцията за социално подпомагане продължава работата с родителите с цел повишаване на техния капацитет, придобиване на умения за отговорно родителство и за подобряване на условията за живот в дома на семейството.

