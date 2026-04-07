Нова ескалация на войната в Близкия изток означава още разрушения, човешки жертви и дълготрайна нестабилност, тежка световна хуманитарна и икономическа криза. Такова мнение изрази държавният глава Илияна Йотова в официална позиция до медиите.

Тя призова всички страни, които участват в конфликта, да проявят разум, сдържаност и отговорност. „Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията. Само така могат да бъдат намерени устойчиви решения. Хората очакват мъдрост, а не сила. Диалог, а не заплахи, мир, а не война. Очакват отговорно лидерство. Днес това е най-смелото решение”, казва още президентът.

Позицията ѝ идва след като държавният глава на САЩ Доналд Тръмп публикува изявление в социалната мрежа Truth Social, в което коментира случващото се в Иран. Той определя настоящия момент като един от най-важните в световната история и прогнозира край на 47-годишното управление в Техеран. „Цяла една цивилизация ще умре тази вечер, за да не бъде върната никога повече. Не искам това да се случва, но вероятно ще стане”, написа Тръмп.

Редактор: Калина Петкова