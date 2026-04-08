Полицаи от Стара Загора успяха да спасят мъж, който искал да скочи от осмия етаж на университетската болница. Тримата служители на МВР спечелили доверието на пациента, като свалили униформите си и в разговор го убедили да се отдалечи от парапета.

Инцидентът е от 7 април. След получен сигнал за мъж, който стои на парапета на болницата, към мястото се отправят трима полицаи от Второ РУ-Стара Загора.

Мъжът е бил на лечение в болницата и е имал психични проблеми. Споделил на полицаите, че го дебнели и искали да го убият със снайпер.

Командирът на отделение Стоян Илиев, полицай Димо Христов и старши полицай Цветомир Нейков съблекли униформите си, тъй като мъжът заявил, че се страхува от полицията. Започнали да разговарят с него и го убедили да дойде при тях за цигара. Когато мъжът се отдалечил от прозореца, го заловили. Мъжът е отведен за лечение в специализирано заведение.

Снимка: Георги Манев, NOVA