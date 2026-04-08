Снимка: iStock, илюстративна
Мъжът е страдал от психични проблеми и се е страхувал от органите на реда
Полицаи от Стара Загора успяха да спасят мъж, който искал да скочи от осмия етаж на университетската болница. Тримата служители на МВР спечелили доверието на пациента, като свалили униформите си и в разговор го убедили да се отдалечи от парапета.
Инцидентът е от 7 април. След получен сигнал за мъж, който стои на парапета на болницата, към мястото се отправят трима полицаи от Второ РУ-Стара Загора.
Мъжът е бил на лечение в болницата и е имал психични проблеми. Споделил на полицаите, че го дебнели и искали да го убият със снайпер.
Командирът на отделение Стоян Илиев, полицай Димо Христов и старши полицай Цветомир Нейков съблекли униформите си, тъй като мъжът заявил, че се страхува от полицията. Започнали да разговарят с него и го убедили да дойде при тях за цигара. Когато мъжът се отдалечил от прозореца, го заловили. Мъжът е отведен за лечение в специализирано заведение.
Снимка: Георги Манев, NOVA
Последвайте ни