Пореден протест на "Правосъдие за всеки" се проведе пред Съдебната палата тази вечер. Демонстрацията беше срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Повод за протеста са и разкритията от последните дни за нерегламентирани пътувания на градския прокурор на София Емилия Русинова с Петьо Петров - Еврото. Организаторите заявиха подкрепа към служебните министри на вътрешните работи Емил Дечев и на правосъдието Андрей Янкулов.

На върха на прокуратурата стои Борислав Сарафов - с нелегитимен „вечен временен мандат", който отказва да освободи, казват организаторите на протеста.

Прокурорската колегия на ВСС отказа да освободи Сарафов като и.ф. главен прокурор

"Имаме нелегитимен главен прокурор, който е потвърден на всички инстанции, с изключение, разбира се, от Прокурорската колегия. На това трябва да му се сложи край", каза един от протестиращите.

"Заради най-сериозния проблем в държавата - беззаконието, която се олицетворява от Прокуратурата и най-вече и съдебната система, няма как да има справедливост", коментира друг протестиращ.

