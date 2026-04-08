Снимка: БТА
Той се провежда пред Съдебната палата
Пореден протест на "Правосъдие за всеки" се проведе пред Съдебната палата тази вечер. Демонстрацията беше срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.
Повод за протеста са и разкритията от последните дни за нерегламентирани пътувания на градския прокурор на София Емилия Русинова с Петьо Петров - Еврото. Организаторите заявиха подкрепа към служебните министри на вътрешните работи Емил Дечев и на правосъдието Андрей Янкулов.
На върха на прокуратурата стои Борислав Сарафов - с нелегитимен „вечен временен мандат", който отказва да освободи, казват организаторите на протеста.
Прокурорската колегия на ВСС отказа да освободи Сарафов като и.ф. главен прокурор
"Имаме нелегитимен главен прокурор, който е потвърден на всички инстанции, с изключение, разбира се, от Прокурорската колегия. На това трябва да му се сложи край", каза един от протестиращите.
"Заради най-сериозния проблем в държавата - беззаконието, която се олицетворява от Прокуратурата и най-вече и съдебната система, няма как да има справедливост", коментира друг протестиращ.
