Посрещаме Великден с условия за понижена видимост в котловините, низините и покрай някои големи водоеми. Денят се очертава да бъде преобладаващо слънчев с динамична облачност в повечето райони на Западна и Централна България. Дъжд ще превали в областите край морето и по планините на Южна и Източна България. Температурите призори ще са от 0 до 6-7 градуса с риск от слана в някои по-високи котловини и предпланински райони, а следобед ще достигнат от 12 до 18 градуса.

В понеделник и вторник след празниците времето ще се запази спокойно, с променлива, разкъсваща се облачност и без валежи. Дневните температури ще бъдат в интервала 15-20 градуса. Повишена динамика се очаква през втората половина на седмицата. От сряда до петък ще има локални валежи от дъжд с изолирана гръмотевична активност в Западна и на по-малко места в Централна България.

Значителна облачност и валежи над страната на Велика събота

През почивните дни ранните прогнози допускат повсеместни пролетни дъждове, а в планините – и сняг. Ще се оформят гръмотевични процеси с риск от пролетна градушка. Температурите ще бъдат без особени движения и аномалии, като дневните показания на термометрите ще се понижат леко към края на седмицата.