Великден е време за топлина, споделяне и онези малки детайли, които правят празника незабравим. В ефира на „Събуди се” Гери Баева демонстрира как се приготвят най-вкусните козуначени кифлички. За Гери готвенето не е просто рецепта, а усещане, което остава дълго след като празничната трапеза е вдигната.

Според Гери ключът към пухкавото козуначено тесто е в детайлите. Тя използва брашно с високо съдържание на протеини и държи всички продукти да бъдат на стайна температура. Една от най-важните стъпки е бавната ферментация – тестото престоява в хладилник, за да се развие глутенът по най-добрия начин.

„Много обичам бавната ферментация. При нея процесът се разделя на две и резултатът е много по-добър”, обяснява тя. При оформянето Гери съветва да не се добавя излишно брашно, а да се работи с олио, за да не се утежнява тестото.

За своите празнични кифлички тя избира богат лешников крем. Тестото се разточва на правоъгълник, нанася се плънката и се прегъва по специфичен начин, за да не изтече кремът при печене. След това се разрязва на ленти, които се спплитат в ефектна „шахматна” форма.

Макар оформянето да изглежда сложно на пръв поглед, Гери насърчава всеки да опита без страх от грешки. „Готвенето трябва да бъде удоволствие, а не задължение или наложени норми. Ако не се получи сега, ще стане следващия път – точно както е и в живота”, споделя тя.

