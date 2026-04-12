Има хора, които виждат света по-различно, но само някои от тях успяват да го разкажат и на нас. Фотожурналистът Христо Русев е такъв човек. Той снима за едни от най-големите световни агенции, обиколил е 31 държави. Тази неделя в „Историите на Мария Йотова“ разказваме неговите истории от тези места.

„Правейки първата снимка, много се запалих“, казва Христо. Той си купува първият фотоапарат със спечелени пари от тото, а с втория - вече полупрофесионален, започва да снима повече репортажни събития, което се превръща в негова страст.

През годините е снимал трагични истории - наводнения, кризи с бежанци, протести. На всички тези събития е поемал и много рискове и често се оказва на ръба, когато пътува. Той смята обаче, че човек с такава професия трябва да притежава смелост.

Освен да бъде зад обектива, Христо поема и ново предизвикателство - да предава знанията си на млади фотографи чрез собствена академия. „Първият урок, който ще предам в моя курс, е да бъде показвана истината, да бъдем смели и отговорни към обществото“, каза той.

Повече гледайте във видеото.