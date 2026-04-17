Политическа партия „Прогресивна България“ беше учредена във Велико Търново в петък. Румен Радев беше единодушно избран за председател на формацията.

"Това е гаранция, че всичко, което предлагаме в нашата програма ще се претвори в политика с дългосрочен хоризонт. Ние сме екип от съмишленици, ще работим оперативно, защото оттук нататък ни очаква много работа. В тези кризи, в които се намираме в момента не трябва да има нови избори, защото това не е решение", каза Радев.

В учредителното събрание участваха 620 делегати. Приет беше Изпълнителен съвет от 15 души, както и Контролен съвет.

Редактор: Маргарита Стоянчева