Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събра на редовно заседание днес. На него бе прието за сведение изявлението на Сарафов да се оттегли от поста и с писмо беше поискано съгласие от зам. -главния прокурор Ваня Стефанова да изпълнява функциите за период от шест месеца. Тя бе определена тъй като е най-старшият прокурор във ВКС.

Ако откаже, тогава ще бъде изпратено искане за съгласие и от другия заместник - Магдалена Лазарова.

Това е първото събиране на кадровиците, след като управляващи и част от опозицията в бъдещия 52-ри парламент призоваха изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка.

В дневния ред на колегията нямаше предварително записана точка, свързана с казуса около обвинител номер едно. Досега представителите на държавното обвинение отказваха да го сменят с мотив, че той е в заварено положение и за него не се отнася промяната в закона, според която може да остане на поста най-много шест месеца.