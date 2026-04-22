Двама души са загинали, а 8 са ранени, след като автобус, потеглил сам на заден ход, паднал в дълбоко дере край ГКПП „Малко Търново“. По неофициална информация загиналите са жени. А други 7 жени и мъж са закарани с пет линейки в болници в Бургас.

Снимки от мястото на инцидента вижте ТУК.

Сигналът за инцидента, станал на пътя Бургас - Малко Търново в посока към Турция, е получен в 07.05 ч. в сряда. По списък автобусът с украинска регистрация е пътувал от Одеса до Истанбул с туристическа цел. В него имало 37 пътници и двама шофьори, всички те - украински граждани.

Превозното средство аварирало, след като останало без гориво. Мъже от автобуса отишли до близка бензиностанция, за да го набавят, като оставили автобуса под голям наклон. В момента, в който е бил зареден, е тръгнал назад, вместо напред, и пропаднал в дълбоко дере. Граничен полицай е помогнал за извеждането на жените и децата.

Превозното средство се обърнало в крайпътна канавка. Всички пътници и водачите, които били вътре, са извадени. Пробите за алкохол на шофьорите са отрицателни. Всички осем пострадали са в стабилно състояние, трима са отказали хоспитализация.

Репортер: Елена Танева