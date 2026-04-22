Образователната кампания „Пресичам безопасно с TEDI“ стартира своето седмо издание с разширен обхват и нов важен акцент. За първи път пилотно в инициативата ще бъдат включени и деца от предучилищни групи в детски градини в София и Пловдив.

Кампанията, която се реализира от Тимбарк България съвместно с Министерството на образованието и науката и Министерството на вътрешните работи, продължава да развива своята мисия да изгражда навици за безопасно поведение на пътя още от най-ранна възраст. Новият формат цели да подготви децата още преди постъпването им в училище, когато те започват все по-активно да се движат самостоятелно в градска среда.

Стартът на тазгодишната кампания беше поставен в Детска градина № 8 „Проф. д-р Елка Петрова“ в столичния квартал „Красно село“, където децата в предучилищна група придобиха ценни знания за пътната безопасност от представители на Главна дирекция „Национална полиция“. Техен верен спътник в уроците бе и мечето TEDI.

Пилотното издание на кампанията в детските градини ще продължи в рамките на месец в градовете София и Пловдив, като от следващата година ще бъдат включени детски градини и от други населени места.

През есента кампанията ще продължи традиционно и в училищата в страната, като ще обхване ученици от първи до трети клас. И тази година всички учебни заведения ще имат достъп до безплатната мултимедийна платформа https://presicham-s.tedi.bg/

Чрез нея децата влизат в ролята на пешеходци, водачи и пътници и научават как да се държат правилно при пресичане, пътуване в автомобил или каране на велосипед и тротинетка. Подготвени са и онлайн тестове, с които учениците да затвърдят знанията си за своята безопасност на и около пътното платно.

През миналогодишното издание на инициативата над 10 000 ученици от цялата страна преминаха обучение по пътна безопасност само в рамките на един месец, а за седемте години от създаването ѝ кампанията е достигнала до над 60 000 деца.

„С всяка изминала година виждаме колко важно е да започнем обучението по пътна безопасност възможно най-рано. Включването на децата от предучилищните групи е естествена следваща стъпка, за да повишим безопасността им още преди старта на следващия етап от тяхното образование. Вярваме, че когато знанията се поднасят по достъпен и интерактивен начин, те остават трайно в съзнанието на децата и се превръщат в реално поведение на и около пътното платно. За нас това е инвестиция не просто в образованието, а в сигурността и бъдещето на децата ни“, коментира Лора Величкова, бранд мениджър за TEDI в Тимбарк България.

Инициативата „Пресичам безопасно с TEDI“ се утвърди като една от водещите образователни кампании в страната в областта на пътната безопасност за деца. Чрез комбинация от практически уроци и дигитално съдържание тя създава устойчиви знания и навици, които помагат на най-малките участници в движението да бъдат по-уверени и отговорни.

За TEDI

Редактор: Ина Григорова